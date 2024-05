Ostródzka piromanka w rękach wymiaru sprawiedliwości

W okresie od 15 kwietnia do 15 maja 2024r. na terenie miasta doszło do szeregu pożarów wiat śmietnikowych gdzie zniszczeniom ulegały nie tylko same konstrukcje czy stojące w nich pojemniki na odpady. W kilku przypadkach uszkodzeniu uległy zaparkowane w pobliżu pojazdy.

Policjanci w wyniku podjętych działań operacyjnych wytypowali osobę odpowiedzialną za dokonanie zniszczeń w mieniu na łączną kwotę ponad 92 tysięcy złotych. Sprawcą okazała się 23 letnia mieszkanka Ostródy.

Kobieta swoje zachowanie tłumaczyła ogarniającą ją nudą.

Do podpaleń używała zapalniczki. W chwili zdarzeń miał być trzeźwa. Zatrzymana usłyszała łącznie pięć zarzutów zniszczenia mienia. Przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i złożyła wyjaśnienia. Policjanci zwrócili się do prokuratury o wniesienie do sądu wniosku o zastosowanie wobec sprawczyni środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Dzisiaj (17.05.2024r) sąd przychylił się do wniosku. Najbliższe trzy miesiące kobieta spędzi za kratami.