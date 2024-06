Czy fentanyl wchodzi już do Polski, policja monitoruje sytuację

Warto podkreślić, że w Polsce nie stwierdzono dotychczas przypadków wytwarzania fentanylu. Nie skonfiskowano również prekursorów wykorzystywanych do jego produkcji. Fentanyl i jego pochodne, zabezpieczane przez Policję, występują w różnych postaciach m.in. w kryształach i proszkach. Fentanyl jest także składnikiem recepturowanych leków przeciwbólowych w formie plastrów czy ampułek.

Najczęściej do nielegalnego obrotu leków zawierających fentanyl i jego pochodne dochodzi poprzez: poświadczenie nieprawdy przez osoby uprawnione do wystawiania recept i ich realizację przez osoby nieuprawnione, podrabianie recept czy kradzież leków (np. z karetki pogotowia, aptek, ośrodków zdrowia). Proszek lub tabletki zawierające fentanyl mogą również pochodzić z przemytu i być następnie wprowadzane do nielegalnego obrotu.

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy polska Policja prowadziła 20 postępowań przygotowawczych powiązanych z fentanylem. W toku spraw ustalono łącznie 22 podejrzanych.

Trzeba zaznaczyć, że przypadki zabezpieczenia fentanylu i jego pochodnych oraz liczba prowadzonych w tych sprawach postepowań przygotowawczych stanowi marginalny udział w całości rynku narkotykowego w Polsce. Dla porównania w roku 2023 Policja wszczęła 37 728 postępowań o czyny określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zaś w od stycznia do maja 2024 r. liczba wszczętych postępowań wyniosła 16 577.