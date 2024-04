Ostróda będzie miała nowoczesną stację kolejową, zajrzyjmy na plac budowy

Koszt inwestycji robi wrażenie, to 250 milionów złotych.

Stacja w Ostródzie, w ramach podpisanej w piątek umowy, zostanie także dostosowana do lepszej obsługi składów towarowych, które po zakończeniu inwestycji, będą mieć 750 metrów długości. To pozwoli na przewóz większych ilości ładunku. Wprowadzenie wind na perony ułatwi dostęp do pociągów osobom starszym czy niepełnosprawnym, co podniesie poziom dostępności przystanku. Wiaty, które dotąd chroniły stare przejście podziemne, mają zostać przeniesione, wyremontowane i służyć podróżnym za schronienia dla rowerów. Zobaczymy.

Cała modernizacja stacji kolejowej w Ostródzie ma zostać zrealizowana do roku 2026.

Na razie praca idzie planowo. Musimy, zatem uzbroić się w cierpliwość, ale warto, bo niewątpliwie inwestycja jest konieczna. Szkoda, że przy okazji nie pomyślano o budowie drugiego przystanku w okolicy wiaduktu, bo miasto coraz bardziej oddala się od starego dworca.