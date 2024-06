Stracił 800 złotych na numer z „kuponem wakacyjnym”. Kolejny rodzaj oszustwa

Policjanci apelują!

Zanim przekażemy komukolwiek kod BLIK lub zrobimy przelew, upewnijmy się, że za transakcją finansową nie stoi oszust! Jak to zrobić? To proste – zadzwoń do osoby, która akurat prosi Cię o pieniądze i zweryfikuj prośbę.

.

Za: KPP w Nidzicy