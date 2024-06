8 zarzutów i areszt dla podpalacza w Szkotowie OPRAC.: Wojciech Gawor

Nidziccy policjanci zatrzymali 42-letniego sprawcę podpaleń, do których doszło w ostatnim czasie w Szkotowie. W toku czynności ustalono, że 42-letni mieszkaniec gminy Kozłowo ma jeszcze kilka przestępstw na swoim sumieniu. Mężczyzn usłyszał 8 zarzutów i na 2 miesiące trafił do aresztu. Za popełnione przestępstwa kodeks karny przewiduje karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.