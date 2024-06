Kluczył w sprawie kluczyków kradzionego samochodu OPRAC.: Wojciech Gawor

Znalazłem go w lesie z kluczykami i dowodem rejestracyjnym, a jadę do Iławy, żeby pochwalić się koledze. Tak tłumaczył się jazdą skradzionym samochodem pewien 19-latek zatrzymany do kontroli przez policjantów ruchu drogowego. Okazało się, że nie miał również uprawnień, aby poruszać się pojazdem. Mieszkaniec Ostródy w najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.