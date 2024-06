Ostródzianka straciła 17 tysięcy inwestując u fikcyjnego „maklera”

Cały proces utraty pieniędzy przez kobietę trwał nie całe cztery miesiące. Przez ten czas pokrzywdzona postępowała zgodnie z telefonicznymi instrukcjami oszustów. Początkowo, nieświadoma zagrożenia, kliknęła w nadesłany link, z którego adresu zainstalowała program do zdalnego uzyskania dostępu do jej telefonu. Następnie zgodnie z poleceniem oszustów – niejednokrotnie logowała się w swojej bankowości elektronicznej i potwierdzała wychodzące przelewy z jej konta - kodami blik. Zlecała również tradycyjne przelewy swoich pieniędzy na wskazane przez oszustów numery kont bankowych.

Policjanci apelują!

Oszuści nakłaniają do instalowania programów do zdalnego pulpitu i zalogowania na konto bankowe. Jeżeli fałszywy ,,doradca’’ proponuje zainstalowanie jakiegokolwiek oprogramowania, jest to znak, że mamy do czynienia z przestępcą!

Za: KPP w Ostródzie