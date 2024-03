Mazurski Park Krajobrazowy: Bohaterowie ratują płazy przed ruchem drogowym

Aby zapobiec tragedii spowodowanej potrąceniem przez samochody, pracownicy parku postawili bariery wzdłuż dróg do Krutyni, blokując tym samym dostęp płazom do szosy. Dwukrotnie dziennie odbywa się akcja przechwytywania płazów, liczenia ich oraz bezpiecznego przenoszenia na drugą stronę drogi, gdzie mogą kontynuować swą wędrówkę do zbiorników wodnych, by tam przystąpić do gromadzenia skrzeku.