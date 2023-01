Tajemnicza baza Hitlera skryta wśród mazurskich lasów. Wilczy Szaniec: Najważniejsze informacje - zwiedzanie, noclegi, cennik

Gdzie jest Wilczy Szaniec? Mapa

Tajemnicze bunkry w Gierłoży – tu ukrywał się Hitler

Teren o powierzchni ok. 250 hektarów zajmowały m.in. żelbetowe schrony, drewniane baraki oraz budynki z cegły i betonu. W Wilczym Szańcu – oprócz Hitlera – przebywali także inni zbrodniarze wojenni, m.in. Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Martin Bormann, Albert Speer, Hermann Göring. Na wizyty przybywali tam też Joseph Goebbels, Erich Koch, Hans Frank czy Jürgen Stroop.

Wilczy Szaniec (niem. Wolfsschanze) to kompleks wybudowany w dzisiejszym woj. warmińsko-mazurskim. Podczas II wojny światowej pełnił funkcję jednej z kilku kwater głównych Adolfa Hitlera i naczelnego dowództwa sił zbrojnych III Rzeszy. Dyktator przebywał w niej w latach 1941–1944, by dowodzić wojskami podczas podboju ZSRR.

Wilczy Szaniec: bunkry, kino i kasyno

Informacje o miejscu przebywania Adolfa Hitlera w okresie II wojny światowej miały być tajemnicą – lasy w Gierłoży wydawały się idealną lokalizacją na budowę Wilczego Szańca. Występowanie na tym obszarze terenów podmokłych oraz gęsta roślinność skutecznie maskowały hitlerowskie zabudowania, jednak to nie wystarczyło – kryjówki chroniły myśliwce stacjonujące nieopodal, a tereny dookoła kompleksu zostały gęsto zaminowane. Kolejnym atutem była też bliska odległość do granicy ZSRR, co miało ułatwić Hitlerowi przebywanie blisko frontu podczas operacji „Barbarossa”.