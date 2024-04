Ukradł łódź rybacką, żeby dopłynąć do domu

Według policji 23-latek tłumaczył potem, że zabrał łódź z przystani, bo chciał dostać się do domu oddalonego o kilka kilometrów i położonego blisko brzegu Zalewu Wiślanego. Wyruszył bez kompasu, mapy, ale też bez wioseł i silnika. Zdołał jedynie wyprowadzić łódź na głębszą wodę i zaczął dryfować.

"Po pewnym czasie podróż zdawała się mu zbyt wolna i nie do końca był przekonany, że uda mu się dotrzeć tą drogą do domu. Opuścił więc pokład łodzi i wpław ruszył do brzegu"