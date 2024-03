Polska Górka w Ostródzie, wyrzut sumienia, problem i szansa (ZDJĘCIA)

Po przejęciu Ostródy przez Polaków wygnanych z Kresów i innych wojennych bieda-wygnańców, wszelkie pozostałości poniemieckie bardzo źle się kojarzyły. Polityka władz PRL, jednoznacznie promowała zacieranie śladów przeszłości, by jak najszybciej ta ziemia się spolszczyła. Z politycznego punktu widzenia miało to głęboki propaństwowy sens.

Wojciech Gawor

Niestety, skutkowało przyzwoleniem na dewastację materialnej, tak znienawidzonej pruskiej spuścizny. Bogate nagrobki zostały rozkradzione, lub bezsensownie zdemolowane, co wartościowsze granity i marmury trafiły do warsztatów kamieniarskich, a wszelkie elementy żeliwne powędrowały na złom. Dzieciaki z „dwójki” zabawiały się czaszkami. Nikt tego nie kontrolował. To były czasy odreagowania niemieckiego barbarzyństwa, które odczuła każda polska rodzina.

Wojciech Gawor

Któż zdawał sobie sprawę, że jest tam pochowany Gustaw Gizewiusz, tak dla polskiej sprawy znamienity działacz. „Nie brzydźcie dzieciom polskim pięknej mowy ich matek", napisał. Pamiętajmy, że na tych ziemiach, był tępionym dziwakiem… Kto po wojnie zgłębiał historię miasta i się w nią próbował wpisać? Po lasach zalegały arsenały i hełmy. Dopiero teraz, kiedy emocje, pamięć po naszych pomordowanych przodkach, się zabliźniła, doszukujemy się grobów twórcy ostródzkiej floty, Pana Tetzlaffa. I fundujemy mu ulicę. Taktownie zapominamy, że oni gremialnie głosowali na Adolfa H.