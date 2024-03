O dziewczynce, której zwykłe marzenia pokrzyżowała przebiegła choroba

Maja, pełna energii i ciepła, to nie tylko dziecko ze spektrum autyzmu, ale także niesamowicie dzielna dziewczynka. Jej walka, wspierana przez oddaną mamę Marlenę, która sama przeszła bolesną walkę z nowotworem, oraz bliskich, jest obecnie skoncentrowana na zebraniu funduszy na niezbędny sprzęt, który zabezpieczy życie dziewczynki. Pomoc nie jest droga, ale rodzina już wydała wszystkie oszczędności na potrzebne leczenie.

Maja, miłośniczka zwierząt, klocków i puzzli, znalazła się na szlaku walki po tym, jak w maju 2023 roku postawiono diagnozę padaczki i autyzmu. To, co kiedyś było pełne beztroskich chwil, na plaży czy rowerowych wycieczek, stało się walką z chorobą, której objawy stają się coraz bardziej uciążliwe.

Lato, które dla wielu dzieci oznacza radość, dla Mai stało się źródłem dodatkowego cierpienia. Ataki padaczkowe, nasilające się pod wpływem promieni słonecznych, zmusiły ją do ograniczenia aktywności na świeżym powietrzu. To, co dawniej sprawiało jej radość, nagle stało się zagrożeniem.

Leczenie padaczki okazało się wyjątkowo trudne, a poszukiwania skutecznych leków pełne niepewności. Maja, stała się niewinną ofiarą choroby, doświadczając bolesnych ataków, które z czasem stawały się coraz bardziej dotkliwe.