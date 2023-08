Dobry mechanik samochodowy zawsze znajdzie pracę (wideo)

Polska Press

Jeśli chcielibyście w przyszłości zostać mechanikami samochodowymi, to można wybrać jedną z kilku ścieżek edukacyjnych.

Najpopularniejszą opcją jest ukończenie szkoły zawodowej o profilu mechanik samochodowy, która przygotowuje ucznia do wykonywania wymarzonej profesji - trochę w praktyce, trochę w teorii. Uczeń szkoły zawodowej osiągnie najwięcej wiedzy na praktykach w warsztacie lub serwisie. Inną opcją jest ukończenie technikum mechanicznego lub budowy maszyn, co pozwala zdobyć szeroką wiedzę teoretyczną. Można również ukończyć studia wyższe na kierunkach pokrewnych jak budowa maszyn, mechanika pojazdów lub inne studia inżynierskie. Wymagania dla mechanika samochodowego to wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne samochodowe oraz prawo jazdy kat. B, a także doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług samochodowych.

Mechanik samochodowy to fachowiec, który zajmuje się naprawą samochodów i dokonywaniem oceny ich stanu technicznego. Do jego obowiązków należy między innymi: ocena stanu technicznego pojazdów samochodowych, montaż i demontaż zespołów i układów samochodowych, regulacja układów mechanicznych, wymiana wadliwych części, wykrywanie wad i uszkodzeń pojazdów, konserwacja podwozia oraz wymiana płynów. Zawód ten często wybierają osoby, które lubią naprawiać to, co się zepsuło i nie spoczną póki nie przywrócą maszyny „do życia”.