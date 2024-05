Kradł słupki ogrodzeniowe z lasu, by wybudować teściowi werandę Mateusz Bagieński

KPP Pisz

Orzyscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 53-letniego mężczyznę, który demontował ogrodzenie na parkingu leśnym i dębowe słupki ładował do swojego samochodu marki Renault. Tego dnia dokonał kradzieży 8 słupków ogrodzeniowych. Jak ustalili policjanci była to już jego kolejna kradzież drewna z tego lasu. Skradzione słupki i deski, o łącznej wartości blisko 7000 zł, wykorzystał do zbudowania werandy teściowi. Zatrzymany mężczyzna usłyszał trzy zarzuty kradzieży.