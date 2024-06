Olecko: Sprawcy włamania do kościoła w rękach policji

Włamanie do kościoła w Olecku

Funkcjonariusze z oleckiej komendy przyjęli zawiadomienie o dwukrotnym włamaniu się do miejscowego kościoła. Do zdarzenia doszło 15 i 16 maja br. w Olecku. Jak ustalili policjanci, cztery osoby, w tym dwie kobiety i dwóch mężczyzn, włamali się do świątyni, a w ich zainteresowaniu znalazły się skarbonki na datki. Po ich otwarciu zabrali pieniądze, łącznie w kwocie 3 tys. złotych. Cała sytuacja została zarejestrowana przez kamery monitoringu. Dzięki pracy oleckich policjantów podejrzani krótko byli anonimowi. Szybko podjęte działania przez mundurowych pozwoliły na zatrzymanie pierwszych wytypowanych sprawców już 16 maja br. Funkcjonariusze ustalili również, że związek ze sprawą mogą mieć mieszkańcy powiatu ełckiego. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem. Prokurator zastosował wobec jednego ze sprawców, 39-letniego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W przypadku 3 kolejnych sprawców zastosowano dozór policyjny.