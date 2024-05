Okradła partnera, a pieniądze ukryła na cmentarzu

Do Komendy Powiatowej Policji w Piszu przyszedł mężczyzna, który poinformował o kradzieży pieniędzy w kwocie 40 000 zł. Gotówka skradziona mu została z mieszkania. Była schowana w salonie w szufladzie komody. Sprawca najprawdopodobniej wszedł do środka przez uchylone okno. W mieszkaniu nic jednak nie wskazywało na to, że ktoś szukał pieniędzy. Otwarte były tylko dwie szuflady komody. W jednej z nich była gotówka. Sprawcą była zatem osoba, która doskonale wiedziała, gdzie właściciel schował pieniądze. Zgłaszający podejrzewał o kradzież znajomego. Szybko się jednak okazało, że niesłusznie.

Policjant kryminalny rozmawiając z pokrzywdzonym i jego konkubiną zwrócił uwagę na zachowanie kobiety. Była wyraźnie poddenerwowana i w pewnym momencie postanowiła wyjść, co wydało się dość podejrzane. Okazało się, że 58-latka z komendy pojechała na piski cmentarz. Nie spodziewała się jednak, że za nią pojechali policjanci. Na cmentarzu podeszła do jednego z grobów. Wzięła do ręki znicz, z którego wyciągnęła jakieś zawiniątko. Był to plik pieniędzy w kwocie 38 100 zł zawinięty w gazetkę reklamową.