38–latek odpowie za kradzież rozbójniczą, grozi mu 15 lat odsiadki

Do opisanego zdarzenia doszło w jednym ze sklepów na terenie Ostródy. Sprawca po tym jak dokonał kradzieży artykułów spożywczych i przemysłowych minął linię kas i kierował się do wyjścia. Całe zdarzenia widział pracownik ochrony, który próbował zatrzymać złodzieja. Ten jednak użył wobec niego przemocy odpychając go od siebie, szarpiąc i zadając uderzenie z pięści w twarz, następnie opuścił teren sklepu.

Początkowo personalia sprawcy nie były znane. Zgłoszonym zdarzeniem zajęli się ostródzcy kryminalni, którzy wytypowali i zatrzymali przestępcę. Z ustaleń wynikało, że udział w popełnieniu przestępstwa może mieć jeszcze inny towarzyszący sprawcy mężczyzna. Obaj mieszkańcy Ostródy zostali zatrzymani w czwartek. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 38-latek usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Za to przestępstwo, ponieważ działał w warunkach tzw. recydywy - grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.