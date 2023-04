Gdyby Sowieci dorwali te dokumenty, świat nigdy nie poznałby nazwisk ofiar Zbrodni Katyńskiej

- Trzeba pamiętać, że te prace ekshumacyjne były prowadzone przez Niemców. Przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża dopuszczono tam tylko i wyłącznie po to, by wykorzystać ten fakt do uprawiania propagandy. Przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy jechali tam jako delegacja na zaproszenie strony niemieckiej, jednocześnie w sposób zakonspirowany reprezentowali Polskie Państwo Podziemne. Wszystkie te raporty, które PCK stworzył i pozyskał, natychmiast były przekazywane do struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Tak więc ci delegaci według oficjalnej wersji to był Polski Czerwony Krzyż, działający pod niemieckim nadzorem, natomiast w konspiracji reprezentowali strukturę niepodległościową