W Ostródzie upamiętniono ofiary zbrodni katyńskiej

Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie pozostają ważnymi wydarzeniami w historii Polski i Europy. Zbrodnia ta była jednym z największych zbrodni wojennych popełnionych podczas II wojny światowej, a kłamstwo katyńskie było jednym z największych przykładów sowieckiej propagandy i dezinformacji.

Zbrodnia katyńska była jednym z największych zbrodni wojennych popełnionych podczas II wojny światowej. Wiosną 1940 roku sowieckie władze zamordowały około 22 tysiące polskich oficerów, którzy zostali aresztowani przez NKWD w okupowanej przez ZSRR części Polski. Oficerowie zostali przewiezieni do różnych obozów i więzień na terenie ZSRR, gdzie zostali rozstrzelani przez NKWD.

Kłamstwo katyńskie zostało rozpoczęte przez Związek Radziecki po odkryciu masowych grobów oficerów polskich w lesie katyńskim w 1943 roku przez Niemców. Władze sowieckie kategorycznie zaprzeczyły, że to one dokonały zbrodni, i oskarżyły Niemców o popełnienie mordu. Propaganda sowiecka podkreślała, że Niemcy dokonali zbrodni, aby zniechęcić Polaków do współpracy z Armią Czerwoną.

Kłamstwo katyńskie było utrzymywane przez Związek Radziecki przez wiele lat po wojnie. Dopiero w 1990 roku Michaił Gorbaczow przyznał, że zbrodnia katyńska była dokonana przez NKWD na rozkaz Józefa Stalina.