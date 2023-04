Co Armia Krajowa wiedziała o zbrodni katyńskiej? „Wszystkie decyzje w sprawie Smoleńskiej są wyrazem osobistych życzeń Hitlera”

- Polskie Państwo Podziemne, Delegatura Rządu na Kraj i Armia Krajowa starały się pozyskać jak najwięcej informacji na temat prowadzonych prac ekshumacyjnych, aby na własny - już nie zniekształcony przez niemiecką propagandę sposób - zinterpretować dostarczone informacje oraz ocenić ich prawdziwość. Te wszystkie wiadomości, które udało się zweryfikować, były przesyłane w postaci depesz z terenów okupowanej Polski na Zachód, do Naczelnego Wodza i szerzej - do władz RP na uchodźstwie – wyjaśnia Rafał Kierzkowski z Archiwum Akt Nowych.

Przekazywane przez nich depesze generał Stefan Grot-Rowecki natychmiast przesyłał dalej, na Zachód, by rozgrywka propagandowa pomiędzy dwoma najeźdźcami nie pogorszyła polskiej sytuacji.

Instytucja ta z okazji 80. rocznicy ujawnienia zbrodni katyńskiej udostępniła do wglądu wspomniane depesze. Stanowią one mocne świadectwo tego, jak dynamicznie zmieniała się sytuacja, dotycząca ekshumacji ofiar sowieckiego ludobójstwa w Katyniu, kiedy jeszcze nie wszystkie informacje były powszechnie znane. Co można wyczytać z depesz katyńskich?