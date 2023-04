Rok złych rocznic. PRL zbudowany na fundamentach kłamstwa katyńskiego

Film Marcina Gutowskiego z TVN (w którym sprawę księdza Sadusia w niektórych aspektach uważam za istotną) i „dzieło” Ekke Overbeeka (które zasługuje na krytykę z zupełnie innych powodów niż można by sądzić), uznanie przez większość sejmową, że IPN jest strażnikiem „materiałów sfabrykowanych przez system komunistyczny” (występy medialno-twitterowe niektórych posłów PiS pozostawiam w tej sprawie na razie bez komentarza), których przydatność w badaniu przeszłości jest zerowa (chyba, że dotyczy wrogów większości sejmowej – i na odwrót), obrona homoseksualizmu przed zarzutem związków z pedofilią za pomocą rozbioru znaczenia słowa „nieletni” przez duet uznanych badaczy akt SB (też w kontekście ks. Sadusia), mało ortodoksyjne „wyskoki Judaszowe” Tomasza Terlikowskiego (szkoda), rekolekcje toruńskie z kobietą na smyczy, fantastyczne mecze naszych reprezentantów z Czechami i Albanią, werdykt w sprawie zamordowania księdza Franciszka Blachnickiego, prawie pewny wypad Lechii Gdańsk z ekstraklasy, spadek inflacji tłumaczony w TVN jako wzrost inflacji, no i teorie spisku mecenasa Giertycha który przejrzał zmowę Kaczyńskiego, TVN, Jędraszewskiego i IPN wymierzoną w Jana Pawła II… Sami widzicie, że ogarnąć tego wszystkiego nie sposób, a tylu z was domaga się ode mnie w każdej sprawie orzeczenia ex cathedra.

1943 - Rok złych wróżb

Zostawię na marginesie ów przegląd wydarzeń z ostatnich 40 dni i zacznę jak historyk – od rocznic, niestety często zapomnianych. A jest co wspominać! Dziś pamięć moja (historyczna) zwraca się ku strasznemu rokowi 1943, który jeden z bohaterów moich książek nazwał na kartach swojego dziennika „rokiem złych wróżb”. Istotnie, był to rok końca sprawy polskiej i faktycznego początku Polski Ludowej. Zwróćcie uwagę na piekielną sekwencję zdarzeń sprzed 80 lat, z kwietnia 1943 r.:

Kalendarium końca sprawy polskiej

Stalin przyspiesza z projektem Polski Ludowej

Nowa interpretacja zbrodni katyńskiej

Było to zadanie na tyle karkołomne, że zwlekano do czasu ogłoszenia „ustaleń” sowieckiej „Komisji Specjalnej do ustalenia i zbadania okoliczności rozstrzelania przez niemieckich najeźdźców faszystowskich w Lesie Katyńskim (w pobliżu Smoleńska) jeńców wojennych - oficerów polskich”. 26 stycznia 1944 r. Sowieci ogłosili jednoznacznie brzmiący komunikat komisji kierowanej przez Nikołaja Burdenkę: „Wnioski wyciągnięte na podstawie zeznań świadków i zawarte w orzeczeniu specjalistów lekarsko-prawnych co do zastrzelenia polskich jeńców przez Niemców w jesieni 1941 roku zostały całkowicie potwierdzone przez istotne dowody i dokumenty wydobyte z grobów katyńskich”.