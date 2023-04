Relikty niechcianej przeszłości, czy chichot historii

Niestety do dnia dzisiejszego postacie związane z ideologią symbolizowaną przez czerwoną gwiazdę – Marks, Engels, Lenin i Stalin – dominują w mózgach i sercach włodarzy Federacji Rosyjskiej, którzy barbarzyńsko starają się zdemolować niepodległą Ukrainę – mówił dr Nawrocki. – Usunięcie tego pomnika jest ważne dla naszej przyszłości, bo nierozliczenie zbrodni komunistycznych i niepozbycie się takich symboli z przestrzeni publicznej ośmiela satrapów tego świata. Niech wybrzmi to jasno i wyraźnie - w polskiej przestrzeni publicznej nie ma miejsca na jakiekolwiek upamiętnienia totalitarnego reżimu komunistycznego i służących mu ludzi.

Głosi jedna z tablic.

Fakty są znacząco inne, od tych głoszonych na tablicach. Wkraczające wojska Armii Czerwonej zastały Ostródę praktycznie bez wojennego uszczerbku. To, co stało się z Ostródą, i innymi miejscowościami później, to ponura historia. Stojące w przestrzeni publicznej pomniki, czczące nowego najeźdźcę, to nic innego, jak chichot historii.

Demontaże pomników to praktyczna realizacja ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Cmentarze, miejsca wiecznego spoczynku muszą być szanowane. I są. Lecz nie ma mowy o gloryfikowaniu nowego okupanta po 1945r.