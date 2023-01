[Reparacje] Nie ma dokumentu, że Bierut zrzeka się reparacji

Tomasz Plaskota: Dlaczego Polska powinna domagać się reparacji wojennych za II wojnę światową?

Prof. Marek Kornat: Polska ma moralny i prawny tytuł, by oczekiwać zadośćuczynienia za niewyobrażalne zbrodnie niemieckie i niszczycielską okupację. Prawo międzynarodowe pogwałcone zostało w sposób bezprecedensowy i to już na samym początku wojny. Kiedy Polska została napadnięta we wrześniu 1939 r., doszło do zbrodni przeciwko pokojowi w rozumieniu późniejszego prawa norymberskiego. Zbrodnicza okupacja przyniosła pogwałcenie postanowień konwencji haskiej z 1907 r. o obowiązkach państw zajmujących na czas wojny dane terytorium. Dochodzi do tego bezprecedensowe i niemające punktów odniesienia w historii powszechnej zniszczenie stolicy okupowanego kraju, czyli Warszawy w 1944 r. Nie tylko formalnie, ale materialnie są więc powody, aby uznać, że Polskę spotkał zupełnie wyjątkowy los w czasie ostatniej wojny, wojny narzuconej nam. To nie było tak, że dwa nacjonalizmy – polski i niemiecki – jak głosić próbują koła liberalne, spowodowały konflikt. Był naród-najeźdźca i naród-ofiara. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że w stosunkach między narodami liczy się prawo, a nie moralność. Ja tych sfer nie rozdzielam, bo wszelka idea rekompensaty za przestępstwa, które popełnia państwo, zakłada, iż występuje nierozerwalny związek między prawem a moralnością. Znane jest zresztą – zwłaszcza historykom dyplomacji – pojęcie „moralności międzynarodowej”. To, że Hitler się z nią nie liczył – nie może być żadnym argumentem.