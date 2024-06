Po zderzeniu z latarnią, rowerzysta skończył w szpitalu

W środę (19.06.2024 r.) nidziccy policjanci byli zadysponowani do obsługi zdarzenia drogowego, do którego doszło około godz. 20:00 w Nidzicy. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 60-letni rowerzysta przemieszczając się biegnącym wzdłuż ul. Działdowskiej ciągiem rowerowo-pieszym w kierunku centrum miasta, po przejechaniu skrzyżowania z ul. Konopnicką uderzył w latarnię uliczną. Uczestnik zdarzenia to mieszkaniec Nidzicy.

Mężczyzna w stanie nieprzytomnym został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Olsztynie. Na miejscu wypadku drogowego pracowali policjanci ruchu drogowego i grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Teraz funkcjonariusze będą wyjaśniali wszelkie przyczyny i okoliczności tego wypadku drogowego.