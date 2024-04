Czy synagoga w Dąbrównie przetrwa spokojne czasy? (zdjęcia)

Początki

W Dąbrównie, Żydzi pojawili się drugiej połowie XVIII wieku i wtedy, w 1787 roku, powstał tutejszy kirkut. Mimo, że populacja gminy żydowskiej nie przekraczała 100 osób, już na przełomie XVIII i XIX wieku pobudowano murowaną synagogę. To skromny budynek na planie prostokąta z dwuspadowym dachem. Żydowscy mieszkańcy Dąbrówna zajmowali się tradycyjnie handlem, co było dość oczywiste dla przygranicznego miasteczka na szlaku handlowym. Oprócz synagogi, do gminy należała rytualna ubojnia oraz cmentarz, jeden z najstarszych w Prusach. Od 1847 roku istniała formalna gmina wyznaniowa.