W Piławkach znajdziemy unikalne na Mazurach daglezje i ślad historii

I wracamy do naszych uwarunkowań. Prusy, mimo, że należały do najbiedniejszych landów Niemiec, po wygranej wojnie z Francją rozkwitały. Sieć kolei budowano na potęgę, dziś, penetrując tę krainę dostrzegamy ślady imponujących, świetnie prosperujących posiadłości. I przyszedł czas zły. Hitler miał w Prusach fantastyczną klientelę wyborczą. Siła propagandy, sprzedającej nadzieję rozwojową, w połączeniu ze ślepą nienawiścią do Polaków i mało licznych tam Żydów, dała mu na tym terenie niebywale poparcie. Noc kryształowa, prześladowania polskich działaczy. Potem wojna i klęska. Ucieczka ludności i sowiecka zemsta.

My tę ziemię przejęliśmy, na skutek targów możnych ówczesnego świata. Nie mamy tu korzeni, jesteśmy z Wileńszczyzny, z Korony, nawet z Ukrainy. Nasze najstarsze cmentarze, to peerelowskie lastriko na grobach dziadków. Pochówki poprzedników niszczyliśmy z zemsty, za ewidentne krzywdy i by przejąć mentalnie obcy teren. Co nie znaczy, by nie zadbać teraz o te resztki, które pozostały z historii tej pięknej krainy. Innej historii tu nie mamy.