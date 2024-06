Warto zgłaszać nawet drobne kradzieże. Policja nie rychliwa, ale pracuje

W marcu bieżącego roku ostródzcy policjanci przyjęli zawiadomienie o kradzieży z włamaniem do jednej z piwnic bloku przy ul. Jagiełły. Podjęte czynności procesowe nie dały możliwości ustalenia sprawcy tego przestępstwa. W związku z powyższym pomimo proceduralnego zakończenia postępowania do sprawy włączyli się ostródzcy kryminalni. Ich dociekliwość i ambicja okazały się na tyle skuteczne, że w środę (5.06.2024r) dokonali oni zatrzymania ustalonego sprawcy przestępstwa.

48-letni mieszkaniec Ostródy usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Jak się okazało jest on również odpowiedzialny za dwanaście innych prób wejścia do pomieszczeń piwnicznych. Za popełnienie przestępstwa kradzieży z włamaniem sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. W opisanym przypadku wpływ na wysokość kary będzie miał fakt dokonania przestępstwa w warunkach tzw. recydywy.

Za: KPP w Ostródzie