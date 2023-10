Zagubienie w przestrzeni i wytrzeszczone oczy, atrybuty pierwszego roku studiów

Pierwsza cecha charakterystyczna – "zagubienie w przestrzeni" – to niezwykle trudny do przeoczenia objaw. Nowi studenci krążą po kampusie, próbując znaleźć właściwą salę wykładową, stołówkę czy bibliotekę, ale wydaje się, że mapy uczelni zniknęły w tajemniczych okolicznościach. Niektórzy z nich idą w nieznane kierunki, próbując odnaleźć się w labiryncie korytarzy, a inni zastanawiają się, czy powinni zainwestować w GPS specjalnie dostosowany do kampusu.

Wojciech Szymaniak

Druga charakterystyczna cecha, którą nazwaliśmy "wytrzeszczone oczy", jest widoczna niemal u każdego studenta pierwszego roku. Wygląda to tak, jakby wszyscy próbowali w jednym czasie zrozumieć złożoność życia akademickiego. Ich oczy świecą pełne zdumienia i zaskoczenia, a niektórzy wydają się gotowi do przetarcia ścieżki przez dżunglę wiedzy, którą przed nimi rozłożył uniwersytet.

Wojciech Szymaniak

Ale nie dajmy się zwieść – te objawy nie są powodem do niepokoju. Wręcz przeciwnie, są one naturalnymi przejawami początkowego etapu przygody z życiem akademickim. Studenci pierwszego roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, mają przed sobą wspaniałą podróż po świecie wiedzy i odkrywania. To czas, w którym będą się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności i poznawać ciekawych ludzi.

Wojciech Szymaniak

Warto dodać, że uczelnia jest gotowa, by wesprzeć nowych studentów w każdym kroku. Mentorzy, pracownicy dziekanatu i starsi koledzy chętnie udzielają wsparcia i odpowiedzi na wszystkie pytania. Warto też korzystać z różnych inicjatyw i organizacji studenckich, które pomogą w zintegrowaniu się z życiem uniwersyteckim.

Wojciech Szymaniak

Tak więc, jeśli widzisz dzisiaj studenta pierwszego roku z "zagubieniem w przestrzeni" i "wytrzeszczonymi oczami", nie krępuj się podać mu pomocnej dłoni i powiedzieć: "Nie martw się, wszyscy kiedyś byliśmy tam, gdzie teraz jesteś". Po wszystkim te chwile zagubienia staną się częścią wspomnień, a studenci pierwszego roku przekształcą się w pewnych siebie akademików gotowych podbić świat nauki. A, że warto przy tej okazji się trochę pośmiać, wszystkim nam wyjdzie na zdrowie :)