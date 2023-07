Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, uczelnia przyjazna studentom Wojciech Szymaniak

Dla wielu studentów życie na uczelni może być czasem pełnym wyzwań, zwłaszcza jeśli chodzi o finanse. Szczęśliwie istnieje wiele form wsparcia, które mogą pomóc w trudniejszych chwilach. Pomoc finansowa, to nie wszystko, na co mogą liczyć studenci UWM w Olsztynie w trudniejszym okresie życia. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia to instytucja, która ma na celu troskę o potrzeby studentów i pracowników uczelni. Jego głównym zadaniem jest tworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni, w której każda osoba korzystająca z uniwersyteckiego środowiska może czuć się swobodnie i komfortowo.