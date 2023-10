Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobrym Mieście - wyjątkowa uroczystość z dostojnymi gośćmi

Wojewoda warmińsko-mazurski, Artur Chojecki, oraz minister Cyfryzacji, Janusz Cieszyński, stanęli na czele znakomitej listy gości, którzy zaszczycili tę wyjątkową okazję swoją obecnością. Uczestniczyli w ceremonii, wyrażając swoje poparcie i szacunek dla rosnącego znaczenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobrym Mieście.

Wojciech Szymaniak

Podczas uroczystości nie zabrakło również wystąpień, które przemówiły do serc wszystkich zebranych. Goście specjalni podkreślili znaczenie edukacji przez całe życie i aktywnego udziału seniorów w życiu społecznym. Ich słowa były źródłem inspiracji dla obecnych studentów oraz wszystkich, którzy zdecydowali się wesprzeć tę ważną inicjatywę.

Wojciech Szymaniak

Część artystyczna ceremonii zachwyciła widzów i uczestników swoim wyrafinowanym wykonaniem. Muzycy i artyści zaprezentowali różnorodny repertuar, dodając niezapomniany klimat do tego wyjątkowego dnia.

Wojciech Szymaniak

Jednak prawdziwymi bohaterkami tego wydarzenia były studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które ze wzruszeniem podkreślały, że nie mogły się doczekać początku nowego roku akademickiego. Dla wielu z nich uczestnictwo w zajęciach na uniwersytecie stało się integralną częścią ich senioralnego życia. To miejsce nie tylko dostarcza wiedzy, ale także buduje więzi społeczne i otwiera nowe możliwości.

Wojciech Szymaniak

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobrym Mieście to instytucja, która nie tylko oferuje naukę, ale także inspiruje do aktywnego i pełnego pasji spędzania czasu. Rozpoczęcie nowego roku akademickiego jest nie tylko kontynuacją nauki, ale także kolejnym krokiem na drodze do osobistego rozwoju i spełnienia marzeń.