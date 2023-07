Czas na decyzję o przyszłości - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zakończył rekrutację

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje szeroki wybór kierunków studiów drugiego stopnia. Absolwenci uczelni, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje w danej dziedzinie, mogą kontynuować naukę na swoim wcześniej ukończonym kierunku lub podjąć się nauki na zupełnie nowym polu interesującej ich tematyki. Bogata oferta kierunków pozwala na znalezienie odpowiedniego programu studiów dostosowanego do indywidualnych aspiracji i potrzeb. Natomiast dla tych, którzy już podjęli naukę na studiach pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia stanowią znakomitą okazję do pogłębienia swojej wiedzy w swojej dziedzinie zainteresowań.

Nauka, praca i równowaga - studia niestacjonarne na UWM

Dla osób, które chcą połączyć rozwijanie swojej wiedzy z wykonywaniem zawodu, studia niestacjonarne są doskonałym rozwiązaniem. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oferuje studia niestacjonarne na poziomie pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie. To doskonała szansa dla pracujących, aby rozwijać się zawodowo i dążyć do osiągnięcia nowych celów edukacyjnych. Studiowanie w trybie niestacjonarnym zapewnia elastyczność i możliwość dopasowania nauki do indywidualnego harmonogramu, co cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród absolwentów studiów pierwszego stopnia.