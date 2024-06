Seniorka straciła 98 tyś. złotych, została oszukana na fałszywego „policjanta”

Wczoraj (06.06.24r.) do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim zgłosiła się starsza mieszkanka naszego powiatu, która powiadomiła o oszustwie, jakiego ofiarą padła metodą „na policjanta i prokuratora”.

Do kobiety na telefon stacjonarny zadzwoniła kobieta, podająca się za policjantkę. Poinformowała seniorkę, że wspólnie z prokuratorem prowadzą akcję mającą na celu złapanie oszustów. Prosiła, by kobieta wykonywała wszystkie polecenia prokuratora. I tak się stało. Gdy kolejny telefon wykonał rzekomy prokurator seniorka robiła wszystko, co jej kazał. Mężczyzna poinstruował ją, by przekazała mu swoje oszczędności, bowiem są one zagrożone. Kobieta trzykrotnie w umówione miejscu pozostawiała pakunki z pieniędzmi. Kolejnego dnia, podczas kolejnej rozmowy telefonicznej fałszywy prokurator kazał kobiecie zaciągnąć kredyt w konkretnym banku w kwocie 20 tys. zł. Wmówił przy tym kobiecie, że to będzie tzw. fikcyjny kredyt, którego nie będzie musiała spłacać. Kobieta zaciągnęła kredyt a następnie zgodnie z poleceniami wykonała 4 przelewy typu MoneyGram w placówce pocztowej. Dopiero, gdy jeden z przelewów nie przeszedł, pracownica poczty następnego dnia zorientowała się, że kobieta padła ofiarą oszustwa i kazała jej iść na Policję zgłosić ten fakt.