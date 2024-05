Oszczędności seniorki, uratowała czujność pracownicy banku

Uwaga na oszustów!

Do mieszkanki Iławy zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się, jako pracownik poczty polskiej i oświadczył, że przyjdzie do niej listonosz z dwoma listami poleconymi w tym jednym z banku. Po kilkunastu minutach do kobiety zadzwonił funkcjonariusz policji z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. „Policjant” zapytał się, czy dzwonił ktoś z poczty, pokrzywdzona to potwierdziła. Mężczyzna następnie oświadczył, że w takim razie jej oszczędności, które ma w banku są zagrożone i musi je wszystkie wypłacić. Następnie pokrzywdzona miała je schować do koperty i przekazać „policjantom”, którzy z banknotów zdejmą odciski palców. Kobieta nie do końca wierzyła mężczyźnie, co wyczuł oszust, dlatego poprosił ją, aby wybrała nr 997 i zweryfikowała jego dane, które podała na początku rozmowy. Tylko kobieta nie rozłączyła się i podczas trwającej rozmowy wybrała numer. Oszuści potwierdzili dane znajomego. Mieszkanka Iławy będąc przekonana, że faktycznie rozmawia z policjantem, zgodnie z jego instrukcjami poszła do banku, aby wypłacić oszczędności jednocześnie mając w torebce telefon z trwającym połączeniem z oszustem. Kiedy chciała wypłacić w banku pieniądze, pracownica instytucji zapytała się, po co jej aż 50 000 zł. Pokrzywdzona oświadczyła – tak jak kazał jej oszust, że gotówka potrzebna jest jej na remont. Kobieta, wiedząc, jak działają oszuści, zapytała się mieszkanki Iławy czy ktoś jej kazał wypłacić pieniądze, ta potwierdziła, po czym zapytała się, czy ktoś słucha rozmowy, pokrzywdzona również potwierdziła. Było już wiadomo, że jest to oszustwo, dlatego w międzyczasie o wszystkim poinformowała policjantów. Szybka reakcja pracownicy banku zasługuje na uznanie. Dzięki jej czujności 83-latka nie padła ofiarą oszustów i nie straciła swoich oszczędności.