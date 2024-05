Oszustwa na BLIK-a, coraz bardziej popularne, policja radzi i ostrzega

Oszustwa na BLIK-a

W środę (08.05.24r.) do nowomiejskiej komendy Policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące oszustwa metodą „na BLIK-a”. Ofiarą tego oszustwa padła mieszkanka naszego powiatu. Oszust za pośrednictwem jednego z komunikatorów wysyłał młodej kobiecie wiadomość, w której podawał się za jego kolegę oraz prosił o wygenerowanie i podanie mu kodu BLIK W ten sposób oszustowi wykorzystującemu chęć niesienia pomocy udało się wyłudzić 200 złotych.

UWAŻAJMY KOMU PRZEKAZUJEMY KODY BLIK. MOŻEMY W ŁATWY SPOSÓB PAŚĆ OFIARĄ OSZUSTWA

„Oszustwo na BLIK-a” to bardzo popularny sposób, jaki wykorzystują przestępcy do wyłudzania pieniędzy. Absolutnie nie należy przekazywać kodów, nawet, jeśli osoba, która do nas napisze poprzez jeden z komunikatorów, jest nam znana i bliska. Trzeba mieć świadomość, że ktoś mógł włamać się na konto naszego znajomego i wykorzystując znajomość chce nas oszukać i okraść. W przypadku przekazania kodu BLIK, jeśli w ustawieniach aplikacji bankowej nie zostało zaznaczone, że operacja wymaga zatwierdzenia przez właściciela konta, osoba, która go otrzyma, może wypłacić pieniądze bez użycia karty.