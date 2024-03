Pruskie grodziska w Grabinku nad szalonym Grabiczkiem

Drugie stanowisko archeologiczne nad Grabinkiem to grodzisko, znane przez Prusaków, jako Szwedzki Szaniec(swoją drogą popularna nazwa takich miejsc). Określane obecnie, jako Lipowiec, było większe od Szańca Polskiego i starsze. Położone na stromym cyplu wyciętym przez Grabiczek, meandrujący 26 metrów niżej. Z podgrodziem i sporym majdanem, chronionym wałem obronnym. Wał w konstrukcji kamienno-drewnianej wzniesiono już we wczesnej epoce żelaza i nosi ślady pożaru. Po fazie opuszczenia, grodzisko reaktywowano w XVII wieku i pełniło tylko rolę obronną. Znów spalone, oraz ponownie odbudowane, funkcjonowało w wieku XI. Takie są domniemania archeologów na podstawie badań i znalezionych przedmiotów. To stanowisko również, jako pierwszy opisał Max Pollux Toeppen w 1870 roku, poważne prace badawcze przeprowadzono dopiero w 2012.

Grabiczek

Wojciech Gawor

Atrakcyjność tego miejsca, kiedyś, jako miejsce osiedlenia, teraz turystyczno widokowa, to na pewno zasługa mozolnej pracy Grabiczka. Od tysiącleci, rzeczka w swym biegu drąży niezwykłe, przepastne jary i przyciąga osadników.

Grabiczek swoje życie zaczyna pod Frygnowem, by po 25 km zostać lewym dopływem Drwęcy. Jak cała Drwęca jest objęty ochroną. Za Rychowem przedziera się niezwykle malowniczymi jarami, w Kitnowie nad rzeczką funkcjonowała w XVII wieku renomowana papiernia. Dalej, za młynem na bardzo wysokim zboczu było kiedyś grodzisko, miejsce godne wycieczki. Pod Rychnowem, można przy sprzyjającej wodzie rozpocząć szlak kajakowy, by dopłynąć na jezioro Durąg. Nie jest to jednak trasa łatwa. Kawałek dalej, pod mostem drogowym do Grabiczka dołącza Dylewka. W widełkach rzek było grodzisko w Durągu, a nieopodal, na zboczu doliny Dylewki, znajdziemy imponujący głaz narzutowy. Stąd już całkiem wartkim nurtem docieramy do jeziora Lichtajny, nad którym również odkryto grodzisko. Wypływamy z jeziora, jesteśmy w Grabinku, o którym jest ta historia. Stąd już niedaleko do Drwęcy, do której nasza dzielna rzeczka wpada w Lidzbarskim Młynie, koło mostu starej szosy warszawskiej.