Narodziny rzeki. Koniecznie trzeba odwiedzić Czarci Jar w Drwęcku

Wojciech Gawor

Do Drwęcka możemy dojechać z Olsztynka, lub jeszcze mniej komfortowo z Gierzwałdu, przez Pacółtowo. Tu rodzi się Drwęca. Same źródła, bagienka mało efektowne i trudno dostępne, nie robią specjalnego wrażenia. Co nie znaczy, że nie są warte spaceru. Idąc z Drwecka, mijamy jedną z ciekawszych atrakcji, jakie Drwęck ma do zaoferowania. To efektownie zaprojektowany, tarasowo na zboczu, cmentarz 183 żołnierzy niemieckich poległych podczas Bitwy pod Tannenbergiem w 1914 roku. Nekropolia jest bardzo czytelna, zadbana i w 1993 roku odrestaurowana.

Drwęca

Drwęca to prawy dopływ Wisły, na całej długości, czyli 207 km, jest ichtiologicznym rezerwatem przyrody. Najdłuższym w Polsce. Objęta jest programem Natura 2000, jest też bardzo atrakcyjnym szlakiem kajakowym. Od średniowiecza była wykorzystywana do transportu towarów z Prus do Torunia i dalej. W XIX wieku została połączona z Morzem Bałtyckim przez budowę Kanału Elbląskiego. Przepływa przez Ostródę, Nowe Miasto Lubawskie, Brodnicę i Golub Dobrzyń.

Drwęck, z racji swego strategicznego położenia, jest też elementem Pozycji Olsztyneckiej, czyli linii umocnień pobudowanej przez Niemców w przededniu II Wojny Światowej. We wsi i okolicy możemy znaleźć 11 schronów biernych, często bardzo sprytnie poukrywanych w terenie.