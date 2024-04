Czy uda się odbudować zrujnowany pałacyk w Lubajnach

Obecnie, Lubajny są podmiejską wsią Ostródy, silnie związaną z miastem i o równie starej historii. Pierwsze wzmianki o dobrach rycerskich w Lubajnach pochodzą z XIV- wiecznych dokumentów krzyżackich. Pewnie była to osada pruska, potem zasiedlona osadnikami z Niemiec, a z czasem napływem ludności z Mazowsza.

Historia

Majątek często zmieniał właściciela, w końcu XVII wieku, we wsi powstały cegielnie. Ludność oscylowała w okolicach stu osób. Prawdziwy rozkwit gospodarstwa nastąpił w XIX wieku, by na początku XX wieku osiągnąć nawet 350 mieszkańców. Obecnie wieś zamieszkuje 850 osób, chętnie osiedlają się tu Ostródzianie, ceniący sobie wiejski spokój.

W XIX wieku powstał, teraz zrujnowany dwór w Lubajnach. Był to parterowy, przykryty dwuspadowym dachem budynek, zbudowany na planie litery „L” z narożną wieżyczką zakończoną czterospadowym daszkiem.

Wojciech Gawor

Po wojnie, którą dwór przetrwał w dobrym stanie, został zaadaptowany na mieszkania, a w jednym skrzydle mieścił się klub wiejski. Majątek przejął PGR. Starsi mieszkańcy wspominają piękną klatkę schodową, telewizor, zabawy wiejskie i dancingi. Po „transformacji”, klub zamieniono na kaplicę, bowiem w Lubajnach nie było kościoła. Obiekt należał do Agencji Nieruchomości Rolnych i kiedy w 1995 pobudowano we wsi kościół, dwór opustoszał. Brak dozoru, kiepski stan techniczny, doprowadził do zawalenia się dachu i błyskawicznej degradacji. Ruiny ogrodzono, wszystko pozarastało chaszczami. Obecnie obiekt jest własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie (KOWR).