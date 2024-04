Podpisano umowę na remont linii kolejowej Ełk - Korsze

Budimex intensywnie rozwija swoje działania w obszarze elektroenergetyki kolejowej oraz przesyłowej. Nasza firma nie tylko inwestuje w nowoczesny sprzęt, jak pojazdy dwusystemowe do budowy i modernizacji sieci trakcyjnej, pociągi sieciowe, maszyny do budowy linii przesyłowych, ale ‎także posiada i aktywnie rekrutuje specjalistów w tym zakresie. Wieloletnie zaniedbania w obszarze modernizacji i budowy linii przesyłowych, stacji elektroenergetycznych i kolei spowodowały, że dzisiaj mamy ogromne zapotrzebowanie na tego typu prace. Dla nas jest to jeden z podstawowych kierunków rozwoju i dywersyfikacji naszego portfela zamówień