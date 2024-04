Klub wodny LOK w Ostródzie, bujna historia i teraźniejszość (zdjęcia)

Trochę historii

Historia działalności Ligi Obrony Kraju w Ostródzie, obrazuje niezwykle skomplikowane procesy, z którymi borykała się nasza ojczyzna i nasi rodzice, dziadkowie. Z jednej strony, była to organizacja paramilitarna, ściśle związana z ówczesną władzą. Z drugiej, dawała poważne finansowanie i organizacyjne wsparcie dla realizacji osobistych pasji. Otwarcie nie mówiono o tym, że LOK miał swoje wzorce w międzywojennej Lidze Morskiej i Rzecznej, stworzonej przez piłsudczyków dla aktywizacji morskiej po odzyskaniu niepodległości. W szkoleniu nie pomijano jednak roli Generała Zaruskiego dla krzewienia polskiego żeglarstwa. Po raz pierwszy w historii, uzyskaliśmy tak szeroki dostęp do morza.

LOK w Ostródzie

Klub wodniacki, ostródzki LOK jest usytuowany nad Jeziorem Drwęckim, za dworcem kolejowym. Pod koniec lat 60-tych, miał już pobudowane zaplecze i sprzęt pływający. Dwie Dezety, czyli dwumasztowe szalupy z wiosłami, świetne do szkolenia, kilka Omeg i sporo zbieraniny łódek sportowych. Klubowicze, pracowicie remontowali sprzęt, to była jedyna szansa na pływanie. Klub tętnił życiem. Prowadzono szkolenia żeglarskie, funkcjonował klub płetwonurków, krótkofalowców i pracownia modelarska dla dzieciaków. Oczywiście, wędkowanie i nauka pływania.

Działo się!

Organizowano fantastyczne rejsy i uroczystości takie jak Święto Morza, czy wianki, kiedy to holowano w jezioro zdezelowane kajaki i łajby podsypane piaskiem, zalanym ropą, by się długo paliły… Takie to, powiedzmy mało eko-pomysly. To inne czasy. Z przytupem, na całe miasto. Z drugiej strony, wtedy silnik, był psującym się zawsze unikatem, wszystko szło siłą wiatru i mięśni. Wyprawy Kanałem, na Jeziorak i w inne zakątki pojezierza, odbywały za pomocą wioseł, pagaji, czasem na burłaka. Namioty, improwizowane kuchnie i wędzarnie na bindugach. Woda z jeziora, prowiant na łajbie, bo na sklepy wiejskie nie zawsze można było liczyć. I oczywiście wędkowanie.