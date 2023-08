Rząd inwestuje 250 mln zł w nowoczesną stację kolejową w Ostródzie

Minister Adamczyk zaznaczył, że modernizacja stacji w Ostródzie to kolejny krok w zwiększaniu dostępności do kolei w Polsce. Mieszkańcy Ostródy skorzystają z komfortowej stacji, z której odjeżdżać będą pociągi do wielu ważnych miejscowości, takich jak Olsztyn, Toruń, Trójmiasto, Warszawa i Kraków. Zachęcając Polaków do korzystania z transportu kolejowego, Minister podkreślił, że jest to bezpieczny, ekologiczny i komfortowy sposób podróżowania.

— mówił Adamczyk.

Prezes Zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel przypomniał, że obecnie prowadzonych jest wiele inwestycji kolejowych w warmińsko-mazurskim. Przebudowywane są stacje w Ełku, Olsztynie, Giżycku, Dobrym Mieście. Przypomniał, że w grudniu powinno zostać wznowione, po remoncie torów i stacji, połączenie kolejowe z Olsztyna do Braniewa, a w perspektywie możliwe jest przywrócenie połączeń kolejowych przez Mazury tj. do Mrągowa, Mikołajek i Orzysza. "