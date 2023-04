Kontrola drogowa. Jak się zachować podczas kontroli drogowej?

Na początku prowadzonych czynności funkcjonariusz podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania do kontroli. Jeżeli jest to policjant nieumundurowany to musi również okazać legitymację służbową. Policjant umundurowany okazuje legitymację na ewentualne żądanie kierującego.

Pawel Lacheta