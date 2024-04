Na iławskich drogach. Kierowali bez uprawnień i po alkoholu OPRAC.: Wojciech Gawor

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu …prowadzenia pojazdów, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 – taki zarzut w najbliższym czasie usłyszy dwóch mieszkańców powiatu iławskiego. Mężczyźni pomimo braku uprawnień nadal jeździli samochodami. To tylko dwóch z czterech nieodpowiedzialnych kierujących zatrzymanych podczas minionej doby.