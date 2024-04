Kierowca bez uprawnień, ale za to z narkotykami OPRAC.: Wojciech Gawor

Takiego kierowcę zatrzymali policjanci. Kara do 3 lat pozbawienia wolności grozi 18-latkowi. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów po tym, jak zasnął za kierownicą samochodu na jednej z leśnych dróg w gminie Iława. Jak się okazało, nie posiadał uprawnień do kierowania autem, za to posiadał narkotyki. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.