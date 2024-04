Czynna napaść na policjanta, alarm całej jednostki

Policjanci nigdy nie wiedzą, kiedy będą musieli zareagować na wykroczenie lub przestępstwo. Czasami zdarza się, że do groźnych zdarzeń dochodzi w ich obecności, gdy akurat wracają po służbie do domu. Tak właśnie było w tym przypadku.

Kierujący samochodem nadkom. Błażej Jewartowski zatrzymał swój samochód w taki sposób, aby uniemożliwić wyjazd kierującemu audi. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać mężczyznę, jednak kierujący gwałtownie cofając samochodem, potrącił jednego z nich, a następnie odjechał w kierunku miejscowości Pasym. Tuż za miejscowością Grom zjechał na przeciwległy pas ruchu, przez co jadący z naprzeciwka kierowca musiał zjechać swoim samochodem do przydrożnego rowu, aby uniknąć zderzenia czołowego. Kierującym był funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, który także wracał do domu po zakończonej służbie. Funkcjonariusz z Akademii Policji w Szczytnie oraz funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w wyniku odniesionych obrażeń zostali przewiezieni do szpitala. Po wstępnych badaniach okazało się, że na szczęście nie były to obrażenia zagrażające ich życiu.