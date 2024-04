Miniony weekend na drogach powiatu ostródzkiego

W piątek (19.04.2024r.) około godziny 10:00 na drodze krajowej nr 16 w rejonie węzła Ostróda Południe, policjanci ostródzkiej drogówki zatrzymali do kontroli osobowego volkswagena ze względu na przekroczenie dozwolonej prędkości. Miernik prędkości wskazał, że pojazd pędził 123 km/h w miejscu z ograniczeniem do 70 km/h. W związku z tym, że 57-latek w ostatnim czasie był już zatrzymany za przekroczenie prędkości, w warunkach ,,recydywy’’ ukarany został mandatem karnym w wysokości 3.000 złotych i 13 punktami karnymi. Mężczyzna skorzystał z przysługującego mu prawa i odmówił przyjęcia mandatu karnego w związku z powyższym policjanci sporządzili wniosek o ukaranie do sądu.

W sobotę (20.04.2024r.) policjanci ostródzkiej drogówki podczas dokonywania pomiaru prędkości w miejscowości Silin w gminie Morąg po godzinie 8:00 zatrzymali kierowcę citroena, który poruszał się z nadmierną prędkością. Policyjny miernik prędkości wskazał, że 35-latek jechał 107 km/h w obszarze zabudowanym z ograniczeniem do 50 km/h. Mężczyzna za swój pośpiech został przez funkcjonariuszy ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł i dopisaniem do jego konta 13 punktów karnych. Prawo jazdy mężczyzny zostało zatrzymane na okres 3 miesięcy.

Również w sobotę po godzinie 12:00 na ul. Mickiewicza w Ostródzie policjanci ujawnili kierowcę, który popełnił wykroczenie w postaci nie zastosowania się do sygnalizacji świetlnej. Podczas kontroli okazało się, że 27-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Za kierowanie pojazdem nie posiadając do tego wymaganych uprawnień, policjanci sporządzili dokumentację celem skierowania wniosku o ukaranie do sądu.