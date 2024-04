Mazury Zachodnie. Ciekawe miejsca nie tylko na majówkę

O miano stolicy Mazur Zachodnich konkurują dwa miasta: Ostróda i Iława. Różnią się, lecz oba są doskonale przygotowane na przyjazd turystów. Iława to wręcz mekka żeglarzy z pięknym, rozległym Jeziorakiem, w Ostródzie bazuje Żegluga Kanału Elbląskiego. Miasta pośród jezior i pięknych lasów. Z rozwiniętą infrastrukturą noclegową i restauracyjną, są świetną bazą wypadową do poznania mazurskich tajemnic.

Nazwa Prusy Górne odzwierciedla malowniczo ukształtowany krajobraz, dzieło ostatniego zlodowacenia, które tu dotarło. Polodowcowy charakter krainy, z niezliczonymi jeziorami, bagnami i jarami, pośród morenowych wzgórz to główny walor tej krainy.

Miasta oberlandzkie, mocno ucierpiały podczas przejścia Armii Czerwonej w 1945 roku, zresztą przez wieki były wielokrotnie zmuszone do odbudowy, tu historia była brutalna. Mimo to wszędzie znajdziemy świadectwa ich średniowiecznej świetności. Kościoły, zamki, pałace, jest, co zwiedzać, a warto otworzyć wyobraźnię by zrozumieć skomplikowaną historię tej ziemi.