Buntują się mieszkańcy Osiedla Plebiscytowego w Ostródzie

Współpraca miasta z deweloperami, to zawsze rozgrywka między dobrem wspólnym, a kapitałem. Bez ludzi z wizją, potrafiących inwestować w zabudowę, Ostróda nie mogłaby się rozwijać. Są kwartały, niebudzące większych wątpliwości, a które zmieniły niewątpliwe miasto na korzyść. W ostatnich 30 latach, dzięki panom, których wszyscy znają, zdezelowane komunistyczną tandetą miasto, zostało, mimo wszelkich zastrzeżeń, całkiem zgrabnie poplombowane. Pojawiają się też pomysły, budzące sprzeciw i zaburzające tkankę społeczną. Mieszkańcy uważają, że takim projektem jest osiedle ulokowane w dzielnicy zabudowy jednorodzinnej, czyli na Cyplu Pauzeńskim przy Osiedlu Plebiscytowym.

Sporny cypel

Półwysep Pauzenski, przez lata obrósł osiedlem domostw jednorodzinnych i takie przeznaczenie, miało Osiedle Plebiscytowe. To satelitarna, ostródzka enklawa dla ludzi uciekających z blokowisk. Gdzie po ulicy, dzieciaki mogą jeździć bezpiecznie na hulajnodze. A zalesiony, trochę zdziczały i podmokły cypel, jest celem spacerów i enklawą dzikiej zwierzyny.

Problem

Trudno się dziwić, ze cypel, nadal niezabudowany, choć częściowo zabagniony, jest łakomym kąskiem dla inwestorów. Działki są prywatne, a właściciele podejmują decyzje. To w końcu miasto, ziemia ma wartość. Problemem jest, jak ta przestrzeń powinna być zagospodarowana. Czy słuszne są protesty okolicznych mieszkańców, którzy żyjąc w mieście, chcą zachować specyficzny charakter dzielnicy, czyli tylko zabudowę jednorodzinną. To wąskie uliczki bez chodników, z minimalnym dotąd, ruchem samochodowym. Mieszkańcy boją się, że to utracą.