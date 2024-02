Zderzenie pociągu z osobówką na niestrzeżonym przejeździe kolejowym Mateusz Bagieński

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych i stosowanie się do umieszczonych tam znaków drogowych. Na jednym z takich przejazdów w miejscowości Nowa Wieś Mała w gminie Dobre Miasto doszło do zdarzenia z szynobusem i osobowym volvem. W jego wyniku dwie osoby trafiły do szpitala.