Brawurowy motorowerzysta uległ wypadkowi pod Smykówkiem

W środę (24.04.2024r.) po godzinie 14:00, oficer dyżurny ostródzkiej jednostki policji został powiadomiony o tym, że na drodze krajowej nr 15 na wysokości miejscowości Smykówko doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motorowerzysty i autolawety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na skrzyżowaniu dróg, 59-letni kierujący motorowerem marki Junak nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu 45-letniemu kierowcy autolawetą marki Volkswagen i doszło do zderzenia. Kierowca junaka z obrażeniami ciała został przetransportowany helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.