Żałoba w gminie Dywity po śmierci 12-latka

12-letni Krzysztof został potrącony przez rozpędzone auto, gdy we wsi Kieźliny przechodził z kolegą po przejściu dla pieszych. Kolega zdążył odskoczyć, w Krzysztofa uderzył rozpędzony samochód. Chłopiec, m.in. z obrażeniami głowy, trafił do szpitala dziecięcego w Olsztynie, gdzie przeszedł operację. Zmarł w środę.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski powiedział PAP, że w czwartek odbyła się sekcja zwłok zmarłego chłopaka i w najbliższych dniach prokurator podejmie decyzje, co do zakwalifikowania zdarzenia i przedstawienia sprawcy zarzutów. Prokurator może też zdecydować o wystąpieniu do sądu o tymczasowe aresztowanie sprawcy, co ze względu na jego wiek oraz udokumentowane jego sprawstwo jest mało prawdopodobne.

Najpierw wypadek, a następnie śmierć Krzysztofa bardzo poruszyły lokalną społeczność. Chłopca pożegnał m.in. klub sportowy, w którym zmarły grał w piłkę nożną.

Źródło: PAP

